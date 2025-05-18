Emma Stone, Cannes Film Festivali'nde beklenmedik misafir yüzünden panik yaşadı

Emma Stone, Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda poz verirken beklenmedik bir misafir yüzünden panik anları yaşadı.

36 yaşındaki oyuncu, “Eddington” filminin gösteriminde rol arkadaşları Pedro Pascal ve Austin Butler ile birlikte basın karşısına geçtiği sırada bir anda yüzü şaşkınlık ve korku dolu ifadelerle değişti.

Oyuncunun bu tepkisi, bir arının fazlasıyla yaklaşmasıyla ortaya çıktı. Arının alnına yakınlaşması üzerine rol arkadaşları kahkahalara boğulurken bir yandan da Stone’a yardım etmeye çalıştılar.

Stone paniğe kapılırken, Austin Butler arıyı üfleyerek uzaklaştırmak istedi ancak bu girişimi arının Emma’ya daha da yaklaşmasına neden oldu. Ardından Pedro Pascal arıyı eliyle uzaklaştırdı ve dizlerinin bağı çözülen Stone’u, yere yığılmadan önce kollarıyla sardı.



Oyuncunun "eriyip gitme" taklidi yapması izleyenleri güldürdü.