Emrah ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Uzun süredir gözlerden uzakta olan Emrah'ın son hali ortaya çıkmıştı. Çocuklarına dair yapılan yorumlara isyan eden Emrah ekranlara dönmeye karar verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Emrah, Eski Masal dizisiyle anlaştı.

Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği CNP Film imzalı dizinin kod adı “Eski Masal”… Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun üstleneceği diziyi Eda Tezcan yazıyor.

LEYLA VE MİRZA’NIN ETKİLEYİCİ AŞKI

Dizinin çekim mekânı Kapadokya olacak. “Eski Masal”da Mirza ve Leyla’nın aşkı etkileyici ekrana taşınacak. Çekimler temmuz ortasında başlayacak. Yeni yayın döneminde seyirciyle buluşacak olan dizinin kanal görüşmeleri de devam ediyor.