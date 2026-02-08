MAGAZİN

Emrah çocuklarıyla ilgili yorumlara kızdı! "Ahlaksızca..."

Şarkıcı Emrah, çocukları Eleysa ve Elyasa ile yer aldığı fotoğraflarına yapılan hareket içerikli yorumlara tepki gösterdi. Emrah, o yorumlar hakkında hukuki süreç başlatacağını açıklayarak isyan etti.

Sibel Kirer'den Elaysa ve Elyasa adında iki çocuğu olan Emrah çocuklarıyla fotoğraflarını paylaştı. Hem kızı hem oğlunu paylaşan Emrah'a beklemediği yorumlar geldi.

Emrah'ın fotoğraflarının altına, başlarda kabul etmediği ve uzun yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan ile ilgili de olmak üzere binlerce yorum yapılınca şarkıcı çıldırdı.

Emrah, hakaret içerikli yorumlara kayıtsız kalmayarak şikâyetçi olacağını duyurdu.

"AVUKATLARIM TEK TEK İNCELEYECEK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: Dünya bir yana, evlatlarım bir yanadır. Onlar benim her şeyimdir. Hayatımın anlamlarıdır, gözümün nurudur ikisi de. Canımın içidirler. Kalbimdir yavrularım. Elyesam ve Eleysam hayatımın en vazgeçilmez değerleridir.

Çocuklarım benim kırmızı çizgimdir. Çocuklarımla ilgili yaptığım paylaşımların altına hadsizce, terbiyesizce yapılan ve hakaret içeren yorumları avukatıma ileterek hukuki süreci en kısa sürede başlatacağımı kamuoyuna bildirmek isterim. Ve ben, evlatlarını canını verecek kadar seven bir babayım. Hiç kimsenin çocuklarıma sosyal medya üzerinden hadsizce, terbiyesizce ve ahlaksızca yorumlar yapmasına izin vermeyeceğim. Avukatlarım tarafından tek tek incelenecektir ve hukuki süreç başlatılacaktır. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.

