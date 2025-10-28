Emrah yeniden sahnelere döndü! Hem görünümü hem performansı eleştiri aldı

MYNET DETAY- Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Emrah Erdoğan, nam-ı diğer Küçük Emrah, hem sanat hayatıyla hem de özel yaşamıyla sık sık gündeme geliyor.

“Götür Beni Gittiğin Yere”, “Ağla Gözbebeğim”, “Bizi Kimse Ayıramaz” ve “Boynu Bükükler” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Emrah uzun zaman sonra sahnelere dönüş yaptı. Bakü'de konser veren Emrah'ın sahne performansı ve son hali sosyal medyada eleştiriler aldı. Kimi kıyafetin sahneye uygun olmadığını söylerken kimi de "Yaşlanmış", "Kilo almış", "Sahneye uğramış herhalde bu ne hal", "Her an gidecek gibi", "Emekli olsun", "Bu adam ne olmuş böyle" yorumlarında bulundu.



Öte yandan Emrah konserdeki ilgiyle bir ara sahnede duygusal anlar yaşadı.

GÖRÜŞMEDİĞİ BİR OĞLU VAR

Tam bir gayrimenkul yatırımcısı olan ve 300 dairesi olduğu konuşulan Emrah, Sibel Kirer ile evli. Bu evlilikten iki oğlu olan Emrah'ın bir de Tayfun adında görüşmediği bir oğlu daha bulunuyor.