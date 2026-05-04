Enes Batur'a iğrenç doğum günü hediyesi! Kokuyu duyunca...

Uzun süre Youtube'a ara veren Enes Batur geri döndü. İlk 24 saatte yaklaşık 10 milyon izlenmeye ulaşan Batur kazancıyla gündeme geliyordu.

Şeffaflık adına bağış gelirlerini paylaşan ünlü YouTuber, bağışlardan elde ettiği net gelirin 81 bin 193 TL olduğunu duyurdu. Geri dönüşüyle birlikte 800 bin yeni abone kazanan Batur, son olarak da doğum gününde kendisine gelen hediyeleri açma videosu çekti.

"LAN NE YOLLADIN?"

Enes Batur bu anlarda iğrenç bir kutuya denk geldi. Kutuyu eline alan Batur notu okudu. Notta "Bu kutudaki şey gerçekten özür dilerim. Eğer şikayet edersen hiç açma. Çöpe at" yazıyordu.

Enes Batur elinde kutuyu açmaya çalışırken "Ne var lan bu kutuda? Kutudaki şey için özür dilerim diyor. Ne yaptın lan? Islak mendillere sarmış bir de. İzleyenler eğlenir. Beni sorumlu tutma. Yaşım küçük özür dilerim. Lan ne yolladın? Sakın kimse koklamasın. B.k göndermiş salak ya çok kötü kokuyor bir de. Gerizekalı bunu çöpe at." dedi.