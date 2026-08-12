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Engin Günaydın İstanbul'u terk etti! Bütçesine uygun o kasabada yaşıyor

Ünlü oyuncu Engin Günaydın'ın İstanbul'u terk ettiği yönündeki haberler yeniden gündeme geldi. Bir süredir Foça'da yaşayan Günaydın, sakin kasaba hayatının kendisine iyi geldiğini ve senaryolarını da burada yazdığını anlattı.

Engin Günaydın İstanbul'u terk etti! Bütçesine uygun o kasabada yaşıyor

2 Aile Arasında filminin çekimlerini tamamlayan Engin Günaydın'ın İstanbul'u terk ettiği haberleri yeniden gündeme geldi.

Bir süredir İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan başarılı oyuncu; Foça'nın sakinliğinin kendisine iyi geldiğini belirtti.

Engin Günaydın İstanbul u terk etti! Bütçesine uygun o kasabada yaşıyor 1

Engin Günaydın "Foça sakin bir kasaba. Çeşme veya Bodrum bana çok karmaşık geliyor, başımı döndürüyor. Sakinlik ise beni düşünmeye sevk ediyor ve kendi zihin dünyama yaklaştırıyor. Senaryolarımın hepsini Foça'da yazdım. Çünkü Foça'nın ritmi, benim kalp ve ruh ritmimle çok uyumlu" diye konuştu.

Engin Günaydın İstanbul u terk etti! Bütçesine uygun o kasabada yaşıyor 2

Foça'daki gündelik yaşamında kasaba halkıyla iç içe olduğunu belirten Günaydın, daha önce yaptığı bir açıklamada da Foça'nın bütçe açısından da uygun olduğunu ve denize girmek için ücretli plaj arama zorunluluğunun bulunmadığını belirtmişti.

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Engin Günaydın
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