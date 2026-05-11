Engin Polat paylaştı, fark edince hemen sildi! Hesabını gizledi

Son dönemde Dilan Polat ile evliliğiyle yeniden gündemde olan Engin Polat peş peşe paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Sürekli kavga eden ve boşanma iddialarıyla gündeme gelen çiftten Engin Polat son paylaşımıyla fena dile düştü.

Engin Polat sosyal medyasından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda masanın üzerinde duran erkeklerde ereksiyon bozukluğu (iktidarsızlık) için kullanılan reçeteli bir ilaç gözden kaçmadı.

Engin Polat paylaşımı hemen silse de sosyal medyada gündeme gelmekten kurtulamadı. Polat daha sonra hesabını da gizledi.

Öte yandan Polat çifti bir süredir evlilikleriyle gündemde. Dilan Polat "Seninle yollarımızı bu kez kesin olarak ayırma kararı aldım" demesine rağmen son olarak Engin Polat ile barışmıştı. İkilinin yaşadıkları süreci 'reklam' olarak yorumlayanlar da vardı.