Kara Haydar ile evlendi! Çağla Öz'e kilosu kadar altın takıldı

Fenomen Çağla Öz, “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan iş insanı Mehmet Fatih Tançalan ile evlendi. Düğünde Dilan Polat da vardı. Polat düğünün her anını sosyal medyada paylaştı.

En dikkat çeken an ise Çağla Öz'e takılan altınlardı. Kapıda geline takılacak altınlar sergilenirken Dilan Polat da şaşırarak "Hepsini takacak mısın?" dedi. Öz ise "İnşallah taşıyabilirim" dedi.

Damat ise "Bunların daha 2 katı kadar daha var aşağıda. Kilosu kadar altın diye konuştuk" diyerek altınlarla övündü.

Daha sonra ise altınlar salona davul zurna eşliğinde getirildi ve takı takma töreni epey bir süre devam etti.

ÇAĞLA ÖZ KİMDİR?

Çağla Öz, 11 Haziran 1999 tarihinde doğdu. Genç yaşta iş hayatına atılarak kendi markasını kuran Öz fenomen isimler arasında. Çağla Öz, özellikle lüks giyim ve aksesuar sektöründe üretim yapan atölyeleriyle dikkat çekiyor.