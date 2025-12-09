MAGAZİN

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin galada ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Canlandırdığı Behzat Ç. karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu şimdi de kızı Derin Beşikçioğlu ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerini Ozan Akbaba ve Deniz Barut'un paylaştığı 'Bak Postacı Geliyor' filminin galasında ortaya çıkan Derin Beşikçioğlu'na yorum yağdı.

Öznur Yaslı İkier

Behzat Ç. karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kızı Derin ile gündeme geldi.

Babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar veren Derin Beşikçioğlu, başrollerini Ozan Akbaba ve Deniz Barut'un paylaştığı 'Bak Postacı Geliyor' filminin galasında ortaya çıktı.

Erdal Beşikçioğlu nun kızı Derin galada ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı 1

Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in rol aldığı "Bize Bi’şey Olmaz" dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle de tam not aldı.

Erdal Beşikçioğlu nun kızı Derin galada ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı 2

Erdal Beşikçioğlu'nu görenler; 'Babasının kızı', 'Çok güzel', 'Doğal ve samimi biri' gibi yorumlar yaptılar.

Erdal Beşikçioğlu nun kızı Derin galada ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı 3

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini dile getiren Derin Beşikçioğlu; "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor" demişti.

Erdal Beşikçioğlu nun kızı Derin galada ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı 4

Erdal Beşikçioğlu
