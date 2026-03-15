Umut Özkan yangından son anda kurtuldu! Korku dolu anlar

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binanın en üst katındaki boş olduğu öğrenilen dairede yangın çıktı. Oyuncu Umut Özkan eşi Elif Özkan ile son anda evden çıktı. Özkan, yaşadığı korku dolu anları "Çok zor ve korku dolu bir andı. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" sözleriyle anlattı.

Beyoğlu'ndan çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. 12 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın en üst katında bulunan boş dairede yangın çıktı.

Alevlere teslim olan dairedeki yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından dairede soğutma çalışması yapıldı.

"KORKU DOLU BİR ANDI"

Yangın sırasında evde bulunan Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın kedilerini de alarak eşi Elif Özkan ile son anda evden çıktıkları öğrenildi.
Yaşadıklarını anlatan Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çok zor bir şey yaşadık. Binamızın hemen bitişiğinde çok büyük bir yangın çıktı. Son anda kedilerimizi kutularına koyup evden çıkabildik. Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Şükürler olsun ki mahallemizin bakkalı Fatma annemize kedilerimizle birlikte sığındık. Böyle zamanlarda insanın yanında bir kapı ve bir kalp olması gerçekten çok kıymetli" diye konuştu.

Umut Özkan'ın eşi Elif Özkan, gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
Ufuk Özkan
