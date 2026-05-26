Erkan Petekkaya o eleştirilere sessiz kalmadı!

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Erkan Petekkaya geçen günlerde Özgür Özel’i sosyal medya sayfasından eleştirmiş, bir süre sonra da paylaşımını kaldırmıştı. Ardından Petekkaya’nın geçen cumartesi TRT1’in 15 Temmuz dizisi “Asırlık Gece’de Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Salih Zeki Çolak’ı canlandırması sosyal medyada çok konuşuldu.
Ünlü oyuncunun menajeri Burcu Binbaşaran konuyla ilgili gelen eleştirilere yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Erkan Petekkaya’nın yayınladığı o açıklama:
“Son günlerde oyuncu Erkan Petekkaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar sonrası kamuoyunda çeşitli değerlendirmeler ve spekülasyonlar oluşmuştur. Özellikle bazı sosyal medya paylaşımlarında ve haber içeriklerinde, sanatçının yakın zamanda gündeme gelen TRT projesi ile yaptığı açıklamalar arasında bağ kurulmaya çalışıldığı görülmektedir.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki; Sayın Petekkaya’nın TRT ile gerçekleştirdiği yeni proje anlaşması, sosyal medyada gündem olan açıklamalardan yaklaşık 20 gün önce tamamlanmıştır. Söz konusu iş birliği, ön görüşmeleri ve resmi süreçleri daha önceden yürütülmüş profesyonel bir anlaşmadır."
Okuyucu Yorumları 0 yorum