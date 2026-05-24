Erkan Petekkaya TRT’nin 15 Temmuz dizisi Asırlık Gece'de

TRT 15 Temmuz için harekete geçti ve yeni proje belli oldu. Asırlık Gece adlı dizi için kadro hazır...

“Asırlık Gece” adlı diziyi “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisini ve TRT’nin ramazan projelerini çeken Miray Yapım hazırlıyor. Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu’nun yöneteceği döküdrama 15 bölümden oluşacak.

ÇEKİMLER ANKARA’DA BAŞLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ankara ve İstanbul'da çekilen dizinin her bölümünde farklı bir hikâye işlenecek. Oyuncu Erkan Petekkaya “Asırlık Gece”yle anlaştı.

Geçtiğimiz gün sete çıkan Petekkaya dizide Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Salih Zeki Çolak’ı canlandırıyor. Petekkaya’nın dizinin 3 bölümünde yer alacağı öğrenildi.