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Erkan Petekkaya, Taner Ölmez, Nilsu Berfin Aktaş kadrodaydı! Son anda iptal edildi

Erkan Petekkaya, Taner Ölmez, Nilsu Berfin Aktaş gibi ünlü isimlerin yer alacağı Erkan Kolçak Köstendil’in uzun yıllardır çekmek istediği sinema filmi son anda iptal edildi.

Erkan Petekkaya, Taner Ölmez, Nilsu Berfin Aktaş kadrodaydı! Son anda iptal edildi

lk adı “Çare Messi” olan ardından “Alt Üst” filmiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Erkan Kolçak Köstendil’in uzun yıllardır çekmek istediği sinema filmi iptal oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Poll Films imzalı filmin iptal nedeni artan maliyetler…

Erkan Petekkaya, Taner Ölmez, Nilsu Berfin Aktaş kadrodaydı! Son anda iptal edildi 1

OKUMA PROVASI DA YAPILMIŞTI

Filmin okuma provası da yapılmıştı. Futbol tutkusu, dostluk, açgözlülük ve talihsizlikler üzerine kurulu bir kara komedi hikâyesi beyazperdeye taşıyacak olan filmde Erkan Kolçak Köstendil “Vedat”, Erkan Petekkaya “Başkan” rolüne hayat verecekti. Ekipte Ferit Kaya, Taner Ölmez, Nilsu Berfin Aktaş ile Cengiz Bozkurt da yer alacaktı.

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Taner Ölmez
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