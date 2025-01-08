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Zwilling'in çok satan vakumlu yemek kutusu günün fırsat ürünü oldu
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Zwilling'in çok satan vakumlu yemek kutusu günün fırsat ürünü oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
08.01.2025 12:44
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Büyük emekler vererek hazırladığınız o leziz mi leziz tencere yemeği üç gün bile dayanmadan hemen bozuluyor, tek tek doğrayıp özenle hazırladığınız o salata hemen kendini salıyor; tadı, lezzeti yok oluyorsa doğru yerdesiniz. Yeni nesil vakumlu kaplar sayesinde yemeklerinizi bir hafta hatta 10 güne kadar tazecik tutabileceksiniz. Nasıl mı? İşte detaylar...

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Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm Zwilling ürünleri burada!

Mutfakta vakit geçirmeyi seven herkesin ortak bir isteği var: yemeklerin tazeliğini uzun süre saklaması. Özellikle de her gün yemek yapmak yerine haftalık öğünler hazırlamayı tercih edenler için bu durum oldukça önemli. Neyse ki bu soruna da bir çözüm var: vakumlu kaplar! Son zamanların en çok satan mutfak ürünlerinden biri olan vakumlu kaplar içinde Zwilling öncü bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiş Zwilling vakumlu kaplar, gıdalarınızı taze tutarken aynı zamanda düzenli bir mutfak deneyimi de sunuyor. Şanslısınız çünkü bugüne özel Zwilling Fresh & Save Vakumlu Yemek Kutusu ve başlangıç seti indirimde, işte detaylar...

Çok satanlarda birinci sırada: Zwilling Fresh & Save Vakumlu Yemek Kutusu

Adsız tasarım - 2025-01-08T122337.649

Zwilling Fresh & Save Vakumlu Yemek Kutusu, yiyecekleri daha uzun süre taze tutma amacıyla tasarlanmış bir ürün. Zwilling Fresh & Save, yiyeceklerin hava ile temasını azaltarak oksidasyon süreçlerini yavaşlatır. Bu sayede gıdalar daha uzun süre taze kalır. Farklı boyut ve kapasitelerde sunulması kullanıcıların ihtiyaçlarına göre en uygun olanı seçmelerine olanak tanır. Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde, vakumlama işlemi oldukça basit. Birçok modelin vakum pompası ile vakumlama işlemi hızlıca yapılabilir. Şık ve modern tasarımı, mutfaklarda şıklık sunar. Ayrıca, bu tür kutular genellikle istiflenebilir yapıdadır, bu da düzen sağlamaya yardımcı olur. Yiyeceklerinizi düzenli bir şekilde saklarken, aynı zamanda daha az yer kaplamalarını sağlar. Sadece gıda saklamakla kalmaz, aynı zamanda atıştırmalıklar, salatalar, soslar ve daha fazlası için de kullanılabilir. Tek kullanımlık plastik ambalajların yerine geçerek, daha sürdürülebilir bir seçenek sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten güzel bir ürün. Gıdalar çok daha uzun süre daha sağlıklı saklananılıyor. Tavsiye ederim."

  • "Plastiği gerçekten kalın. Bende kenarları beyaz olan da var. Şahsen ben beyaz olanları daha çok beğeniyorum. İçi görünmediği için ayrıca beslenme, yemek çantası olarak kullanılıyor. Yemek kabı olarak vakumlayıp işe götürmeyi düşünüyorsanız hacim olarak M veya L boyutu daha iyi olur."
Ürünü İncele

Set olarak da indirimde: Zwilling Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti Plastik/S/M, 7 Parça

Adsız tasarım - 2025-01-08T122735.620

Zwilling Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti; küçük (S), orta (M) ve büyük (L) boyutlarda vakumlu kaplar içerir. Bu çeşitlilik, farklı türde yiyeceklerin saklanması için esneklik sağlar. Set içerisinde bir de vakum pompası bulunur. Bu, kullanıcıların gıdalarını hızlı ve kolay bir şekilde vakumlayabilmelerine olanak tanır. Hava ile temasın azaltılması sayesinde, gıdalar daha uzun süre taze kalır. Oksidasyonu yavaşlatarak besin değerlerini korur. Setin parçaları, genellikle mikrodalga, buzdolabı ve bulaşık makinesinde kullanılabilir. Uzun süre taze saklama imkanı, gıda israfını azaltır ve ekonomik bir çözüm sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Zaten bildiğim ve takip ettiğim bir üründü. Bir miktar ucuzlayınca aldım. Ömürlük olmasını dilerim. Dün akşam verdiğim sipariş, bugün öğlene doğru elindeydi. Antalya'dan Kocaeli'ye bu kadar kısa bir süre içinde teslim edilmesi beni şok etti. Şaka sandım. Tebrik ediyorum hem Amazon'u hem satıcı firmayı."

  • "Kullanıyorum, çok süper. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bonus: Zwilling Fresh & Save Vakum Pompası

Adsız tasarım - 2025-01-08T122539.710

Zwilling Fresh & Save Vakum Pompası, vakumlu kaplar veya torbalar ile birlikte kullanılarak içerisindeki havayı emerek gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Taşınması ve saklanması kolay, kompakt bir yapıya sahiptir. Bu, mutfakta fazla yer kaplamadan kullanılmasını sağlar. Kullanımı oldukça basittir. Pompanın üzerindeki düğmeye basarak hızlı bir şekilde vakumlama işlemi gerçekleştirilebilir. Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde, herkes rahatlıkla kullanabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uzun zamandır takip ettiğim indirime girer girmez aldığım bir ürün. Bir süre kullanıp ona göre yorum yapmak istedim. Özellikle çalışan ve yemek planlamasını haftalık yapanlar için ideal. Aldığınıza pişman olmazsınız. Gıdalarınız güvenli ve uzun süre dayanıklı saklanıyor."

  • "Ürün harika, Alman kalitesi."
Ürünü İncele

supertasarruf

Bu içerik 8 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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