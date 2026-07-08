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Ünlü türkücü Ceylan oğlu Yiğit ile gündem oldu! 'Aynı annesi'

Ünlü türkücü Ceylan, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Yiğit'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Ünlü ismin 31 yaşına giren oğlunu görenler şaştı kaldı.

Ünlü türkücü Ceylan oğlu Yiğit ile gündem oldu! 'Aynı annesi'
Öznur Yaslı İkier

Yaptırdığı estetiklerle zaman içerisinde bambaşka birisine dönüşen ünlü türkücü Ceylan, sosyal medyada ailesiyle ilgili sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Ünlü türkücü Ceylan oğlu Yiğit ile gündem oldu! Aynı annesi 1

Bir kız bir de erkek çocuk annesi olan Ceylan, oğlu Yiğit'in son halini takipçileriyle paylaştı.

Ünlü türkücü Ceylan oğlu Yiğit ile gündem oldu! Aynı annesi 2

"İYİ Kİ SENİN ANNENİM"
Oğlu Yiğit'in doğum gününü sosyal medyadan paylaşan Ceylan, "Yiğit'im canım oğlum, iyi ki doğmuşsun iyi ki senin annen, ben olmuşum. Nice mutlu yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Ünlü türkücü Ceylan oğlu Yiğit ile gündem oldu! Aynı annesi 3

Ceylan'ın 31 yaşına giren oğlu Yiğit'i görenler şaştı kaldı. Sosyal medyada; 'aynı annesi', 'annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

Şarkıcı Ceylan hayatı boyunca 4 resmi evlilik yapmış olup bu evliliklerden ve bir imam nikahlı beraberliğinden toplam 2 çocuk sahibidir. Kızı Melodi ilk evliliğinden, oğlu Yiğitcan ise Yıldıray Gürgen ile olan beraberliğinden dünyaya gelmiştir.

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ceylan
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