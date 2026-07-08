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Danilo Zanna lüks cipiyle kaza yaptı! Görüntüler hızla yayıldı

Ünlü şef Danilo Zanna, Göktürk'te trafik kazası geçirdi. Yaklaşık bir hafta önce satın aldığı lüks cip, trafikte ilerlediği sırada arkadan gelen bir iş makinesinin çarpmasıyla zarar gördü.

Danilo Zanna lüks cipiyle kaza yaptı! Görüntüler hızla yayıldı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şef Danilo Zanna, İstanbul Göktürk'te talihsiz bir kaza yaşadı. Yaklaşık bir hafta önce teslim aldığı lüks cipi, seyir halindeyken arkadan gelen iş makinesinin çarpması sonucu hasar gördü.

Danilo Zanna, kaza sonrası aracında oluşan hasarı görüntülerken, hasarlı görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Danilo Zanna lüks cipiyle kaza yaptı! Görüntüler hızla yayıldı 1

Ünlü şefin aracı teslim aldığı sırada yaptığı paylaşım da daha önce ilgi görmüştü.

Danilo Zanna lüks cipiyle kaza yaptı! Görüntüler hızla yayıldı 2

Kazanın ardından herhangi bir yaralanma yaşanmadığı, olayın yalnızca maddi hasarla atlatıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna Masterchef
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