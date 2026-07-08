Danilo Zanna lüks cipiyle kaza yaptı! Görüntüler hızla yayıldı

Ünlü şef Danilo Zanna, İstanbul Göktürk'te talihsiz bir kaza yaşadı. Yaklaşık bir hafta önce teslim aldığı lüks cipi, seyir halindeyken arkadan gelen iş makinesinin çarpması sonucu hasar gördü.

Danilo Zanna, kaza sonrası aracında oluşan hasarı görüntülerken, hasarlı görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Ünlü şefin aracı teslim aldığı sırada yaptığı paylaşım da daha önce ilgi görmüştü.

Kazanın ardından herhangi bir yaralanma yaşanmadığı, olayın yalnızca maddi hasarla atlatıldığı belirtildi.