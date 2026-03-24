Erol Köse cinsiyet değiştirdiğini ifşa etmişti! Rüzgar Erkoçlar paylaştı

Nil Erkoçlar olarak tanınan ve cinsiyet geçiş süreci sonrası adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştiren oyuncu o dönemde zor günler geçirmişti. Yaşadığı süreci gözlerden uzakta tutmak isterken Erol Köse tarafından ifşa edilen Rüzgar Erkoçlar daha sonra oyunculuk da yapamamaya başlamıştı.

Erol Köse oyuncunun özel hayatını ifşa ederek tepki çekmişti. Erol Köse'nin ölümü sonrası uzun süredir gözlerden uzakta olan Rüzgar Erkoçlar'dan bir paylaşım geldi.

"BEN 14 SENEDİR NE ÇEKTİM"

"Yakın çevrem arıyor, duydun mu diye..." ifadelerini kullanan Erkoçlar şu paylaşımda bulundu:

"Karma unuttuğun anda gelir derler. İnsanız o anlık nefsine yenilip oh dersiniz diye bazen kişinin kötü olduğunu göstermezmiş karşı tarafa... Valla oh diyemedim çünkü ölüm bu en nihayetinde.

Çok zorlandım derken ama helal olsun benim hakkım dedim ama yine de yaradanla onun arasında. Üç ay evden çıkamamış, ilk yorumum, dedim ben 14 senedir ne çektim be, yeri geldi çalışamadım bile iki prim yapacaklar diye. Neyse dünya malı dünyada kalır ve giderken sizi uğurlarken insanlar onlara nasıl bir iz bıraktığınızla tanınırsınız.."