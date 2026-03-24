Erol Köse'nin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse'ye teslim edildi!

Erol Köse'nin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Erol Köse'nin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse'ye teslim edildi. Dijan Nazlan Köse babasının ölümü sonrası merak edilmişti.

Sarıyer'de yaşadığı binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kızına teslim edildi.

Maslak'ta dün yaşadığı binanın 16'ncı katından düşen yapımcı Erol Köse olay yerinde hayatını kaybetmişti. Köse'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Bugün işlemleri tamamlanan Erol Köse'nin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse'ye teslim edildi.

Cenaze, Zincirlikuyu Camii'nde bugün ikindi namazı sonra kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ESER HAKLARINI DEVRETMİŞTİ

Erol Köse'nin kızı Dijyan babasının ölümü sonrası gündeme geldi. Yaşar İpek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş."

