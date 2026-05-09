Ertem Şener 6 ayda 32 kilo verdi! Sebebi ortaya çıktı

Beyaz TV’de ekranlara gelen spor programlarıyla tanınan Ertem Şener’in son dönemdeki kilo kaybı, sosyal medyada gündem oldu. 6 ayda 32 kilo veren Şener, 108 kilodan 76 kiloya kadar düştü.

Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim, katıldığı programda zayıflama sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Fazla kilolar nedeniyle günlük hayatında zorlandığını ifade eden ünlü spiker, "Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

'KANSER OLDU' İDDİALARINA YANIT VERDİ

Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladığını dile getiren Şener, hakkında çıkan "kanser oldu" iddialarına da açıklık getirdi. Ünlü isim, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Annesinin vefatının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Şener, yaşadığı acının kilo kaybında büyük etkisi olduğunu söyledi. Duygusal açıklamalarda bulunan spiker, annesini kaybetmenin ardından zor günler geçirdiğini belirterek, "Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta olsaydı" sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

Şener, "Kanser değilim, aslan gibiyim. Lakin annemin vefatı bu 32 kilodan bir 15'ini aldı götürdü. Çok aklıma geliyor. Her gün mutlaka gözümün yaşardığı oluyor. Çünkü ben kucağıma alıp annemi koydum mezara. Söz vermiştim, çıkaramadım hastaneden. İnsanlar diyor ya kanser misin, hasta mısın diye. Keşke kanser olsaydım da, annem hayatta olsaydı yani. " dedi.