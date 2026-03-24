Erol Köse kaç kez evlendi, kaç çocuğu var? Erol Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse kimdir? Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış

Ünlü yapımcı Erol Köse, Maslak’ta lüks bir sitenin 16. katında bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Yakınları, “Bir süredir bunalımdaydı” derken, savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda olayın kaza mı, cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yapılacak incelemelerle netleşecek.

ÖLMEDEN BİR HAFTA ÖNCE...

Şarkıcı Yaşar İpek, "Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Daha önce sohbet ettik 'Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra bir gün' dedi. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten.

Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş" şeklinde konuştu.

DİJAN NAZLAN KÖSE KİMDİR?

Erol Köse'nin özel hayatına ve kızına dair araştırmalar da hız kazandı. Dijan Nazlan Köse, ünlü yapımcı Erol Köse'nin tek çocuğudur.

Dijan Köse'nin annesi, Erol Köse'nin ilk eşi Ajlan Köse'dir. Erol Köse ve Ajlan Köse'nin evliliği, 2005 yılında şarkıcı Gülşen ile Köse'nin ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından son bulmuştur. Boşanmanın ardından Dijan'ın velayeti annesine verilmiştir.

EROL KÖSE KAÇ KEZ EVLENDİ?

Erol Köse iki kez nikah masasına oturmuştur. Köse, 2015'te Fulden Çetindoğan ile evlenmiş ancak 2019 yılında boşanma kararı alarak 2022 yılında resmi olarak boşanmıştır.

