Eski hakem Elif Karaarslan tahliye oldu! İşte paylaşımı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan tutuklanmıştı.

Karaarslan, Instagram’da kullandığı abonelik sisteminin platformun sunduğu ücretli bir özellik olduğunu belirterek, burada paylaştığı içeriklerin tamamen kişisel yaşamına ait olduğunu ifade etti. Paylaşımlarının müstehcenlik amacı taşımadığını vurgulayan Karaarslan, sistemin kullanıcıların rızasına dayalı şekilde işlediğini dile getirmişti.

Elif Karaarslan geçtiğimiz gün tahliye oldu. Sosyal medyada paylaşım yapan eski hakem "Allah kimseyi düşürmesin" yazdı.

AYLIK KAZANCIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Instagram üzerinden abonelere özel içerikler sunduğu belirtilen Karaarslan’ın 23 binin üzerinde abonesi vardı. Abone başına yaklaşık 2 dolar gelir elde ettiği öne sürülen Karaarslan’ın toplam aylık kazancının 2.2 milyon TL seviyesine çıktığı iddiası, sosyal medyada gündem olmuştu.