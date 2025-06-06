Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı tatile çıktı! Peş peşe paylaştı

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ve büyük bir hayran kitlesi olan Esra Bilgiç özel hayatıyla gündeme geliyor.

Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan ünlü isim sevgilisiyle tatile çıktı.

Gözlerden uzak bir tatilin keyfini çıkaran ünlü çift, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Esra Bilgiç, tatilinden fotoğrafların yanı sıra, sevgilisi Faruk Sabancı ile çekildiği samimi fotoğrafları da yayımladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'harikasınız', 'çok güzel görünüyorsunuz' gibi yorumlar yapıldı.