Esra Erol'da Nişantaşı'nda patates kızartması yeme tartışması! Karı koca birbirine girdi

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında bu kez ilginç bir tartışma yaşandı. Yusuf isimli bir erkek, eşi Derya’ya tahammülünün kalmadığını söyledi ve verdiği yemek siparişlerinden şikayet etti.

YEMEK TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yusuf, eşinin kendisine sürekli “yetersizsin” dediğini öne sürerken, aralarındaki kültür farkından da bahsetti. Özellikle Nişantaşı’nda yaşadıkları bir yemek deneyimini örnek gösterdi: “Nişantaşı’na götürüyorum. Oturuyoruz, ‘ne yapacağız, ne yiyeceğiz, bir şey söyleyelim yiyelim’ patates kızartması… Ya biz buradan oraya patates kızartması yemeye mi gidiyoruz, evde var patates kızartması” diyerek tepki gösterdi.

ESRA EROL’DAN ESPRİLİ YORUM

Sunucu Esra Erol, “Ne yemesi lazım Nişantaşı’nda?” diyerek eşinin “tahammülüm kalmadı” sözlerini tiye aldı. Tartışma kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.