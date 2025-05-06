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Esra Erol'dan Bodrum fiyatları yorumu! "Fiyatlar ve bütçeler çok yüksek..."

Sunucu Esra Erol katıldığı bir davette yaz sezonunda Bodrum'daki uçuk fiyatlara dair sorulara yanıt verdi. Esra Erol yakınlarıyla evde buluştuklarını söyledi.

Esra Erol'dan Bodrum fiyatları yorumu! "Fiyatlar ve bütçeler çok yüksek..."
Kubra Akalın

Türkiye’nin gözde tatil destinasyonlarından Bodrum'da yaz ayları yaklaşırken fiyatlar yine gündem oldu. 2025 yaz sezonunda özel plaj giriş ücretleri ve astronomik lahmacun fiyatları bu yıl da konuşuluyor.

Bazı özel işletmelerde bir adet lahmacun fiyatının 2.200 TL’ye kadar yükseldiği gündemdeyken muhabirler bu konuda ünlülere de mikrofon uzatıyor.

Son olarak sunucu Esra Erol'a bu konudaki fikirleri soruldu. Esra Erol 2. Sayfa'da yer alan habere göre; arkadaşlarıyla evde buluştuklarını söyledi.

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Esra Erol sözlerine şöyle devam etti:

"DENİZ HERKESİN DENİZİ"

"Evde olmanın getirdiği konforla beraber arkadaşlarımızla genelde evle toplanıyoruz. Fiyatlar ve bütçeler gerçekten çok yüksekler bu sebeple de biz hep evde toparlanıyoruz. Bir gün biri sofra kuruyor bir gün biri... Mühim olan dostlarla bir arada olmak olduğu için mekanın bence çok da bir önemi yok."
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Plaj fiyatları da sorulan Erol "Ben hiç gitmiyorum beach'e, deniz herkesin denizi herkesin aynı eşit şekilde girmesi gerekiyor. Bu fiyatları da aşırı yüksek buluyorum. Bu eşitsizliğe karşıyım" dedi.

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Esra Erol
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