Eşref Rüya hayranı olan İntizar Yeraltı'nın teklifini kabul etmedi

Eşref Rüya'ya rakip olan Yeraltı dizisi reytinglerde de zirveyi zorluyor. Eşref Rüya'yı birincilikten eden Yeraltı dizisinin bomba bir atakta bulunduğu ortaya çıktı.

Daha önce Eşref Rüya dizisi için hazırladığı şarkıyla gündeme gelen İntizar Saba Tümer'e konuk oldu. İntizar Bıçak şarkısıyla ilgili açıklamasında "Firari'yi istemişlerdi ama ben başka bir şarkı söyleyeyim dedim. Dizinin de fanıyım" dedi.

İntizar bu programda Yeraltı ekibinden, yeni bir teklif aldığını da söyledi. Saba Tümer "Rakip de senden şarkı istemiş" deyince şarkıcı "Reddettim! Kendime yakıştıramıyorum böyle şeyleri..." dedi.

İntizar bu projeye dahil olmayı tercih etmeme sebebini açıklarken duygusal bir yerden düşündüğünü söyledi.

Şarkıcı Eşref Rüya’yı sevdiği için rakip diziyi kabul etmediğini dile getirdi.