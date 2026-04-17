Eşref Rüya yayından kalktı mı? Eşref Rüya kararı...

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından, televizyon ekranlarında yer alan şiddet içerikleri yeniden tartışmanın odağına yerleşti. Özellikle son dönemde aksiyon ve suç temalı dizilerin artışıyla birlikte, bu yapımların toplumsal etkisi daha yüksek sesle sorgulanmaya başladı. Okul saldırısı sonrası Eşref Rüya son bölüm ekrana gelmedi. Eşref Rüya yayından kaldırıldı mı?

Çarşamba akşamları ekrana gelen Eşref Rüya dizisi; Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin okula saldırısı sonrası yayınlanmadı.

Eşref Rüya'nın ekrana gelmemesi ve X'te şiddet içeren dizilere dair paylaşımlar yapılması dizinin yayından kaldırıldığı iddialarını beraberinde getirdi. Kanal D'den ve Eşref Rüya yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmezsen Birsen Altuntaş dizilerin yayından kaldırılmadığını açıkladı.