Okul saldırıları sonrası harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dizilere dair eleştiriler arttı. Bazı diziler ekrana bir hafta ara verirken Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz gibi şiddet içeren dizilerle ilgili de bir iddia gündeme geldi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi yasa boğarken, televizyon ekranlarındaki şiddet içerikleri yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle Kahramanmaraş’taki kanlı olayın ardından aynı akşam Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerinin yayınlanmaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Artan tepkiler sonrası “Bu diziler yayından kaldırılıyor mu?” sorusu gündeme otururken, kulislerde dolaşan iddialar dikkat çekiyor.

EŞREF RÜYA VE YERALTI YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Eşref Rüya ve Yeraltı için böyle bir karar alınmadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çocukların yaş grubunun televizyondan çok Youtube’tan dizileri takip ettiği gerçeğini de göz önüne alan yayıncılar bu süreçte hassas davranarak senaryolarını buna göre revize etme kararı aldı.

Özellikle Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir, A.B.İ ve Taşacak Bu Deniz gibi dizilerde şiddet ve silahlı sahneler daha dikkatli işlenecek.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
