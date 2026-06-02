Euphoria'nın yıldızı Alexa Demie'den seks sahnesi itirafı

Euphoria yıldızı Alexa Demie, dizideki çıplaklık ve rahatsız edici seks sahnelerini reddetmesi halinde rolünü kaybetmekten korktuğunu itiraf etti.

Euphoria dizisinde Maddy Perez karakterine hayat veren Alexa Demie açıklamalarıyla gündeme geldi. Son sezonu “gereksiz” çıplaklık ve kanlı sahneler nedeniyle bazı izleyicilerin eleştirilerinin hedefi olan diziye dair oyuncunun itirafı dikkat çekti.

Alexa Demie, rol aldığı “Euphoria” dizisinde çıplaklık ve kendisini rahatsız eden seks sahnelerine “hayır” demesi halinde rolünü kaybetmekten korktuğunu açıkladı.

The Hollywood Reporter’a konuşan 35 yaşındaki oyuncu Alexa Demie, seks sahneleriyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Onları yapmak istemediğimi söylersem rolü kaybedeceğimi düşündüm. Kimse bana bunu söylemedi ama çok gençtim ve bilmiyordum.”

Ünlü oyuncu, özellikle Jacob Elordi’nin canlandırdığı Nate Jacobs karakterini aldatan Maddy’nin yer aldığı bir montaj sahnesinde kendisini rahatsız hissettiğini de anlattı.

“Bir kez yaptıktan sonra, ‘Tamam, bu his hoşuma gitmedi’ dedim” ifadelerini kullanan Demie, daha sonra yapım ekibiyle konuştuğunu ve herkesin oldukça anlayışlı davrandığını söyledi. Oyuncu, bu nedenle aynı tarz sahneleri tekrar çekmek zorunda kalmadığını belirtti.

