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Eurovision'un birincisi kim oldu? Eurovision 2025 finalinde Avusturya kazandı!

İsviçre'nin Basel şehrinde düzenlenen 69. Eurovision Şarkı Yarışması, yoğun İsrail protestoları eşliğinde gerçekleşti. Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden biri olan Eurovision 2025, siyasi gerilimlerin gölgesinde tamamlandı. Eurovision kazananı Avusturya olurken, İsrail beklenmedik bir şekilde ikinci sırada yer aldı.

Eurovision'un birincisi kim oldu? Eurovision 2025 finalinde Avusturya kazandı!
Kubra Akalın

Eurovision 2025 büyük finali, İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleşti. 69. Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı, Avusturyalı şarkıcı JJ, “Wasted Love” adlı şarkısıyla oldu.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın final gecesinde Norveç, Lüksemburg, Estonya, İsrail, Litvanya, İspanya, Ukrayna, Birleşik Krallık, Avusturya, İzlanda, Letonya, Hollanda, Finlandiya, İtalya, Polonya, Almanya, Yunanistan, Ermenistan, İsviçre, Malta, Portekiz, Danimarka, İsveç, Fransa, San Marino ve Arnavutluk sahne aldı.

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İSRAİL 2. OLDU

Juri ve seyirci oyları sonucunda Avusturya temsilcisi JJ, "Wasted Love" isimli şarkısıyla 436 puan alarak birinci oldu. İsrail 357 puanla ikinci olurken, Estonya 356 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Yuval Rafael’e Azerbaycan’dan gelen 12 tam puan, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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İspanya devlet televizyonu RTVE de İspanyolca ve İngilizce, "İnsan hakları söz konusu olduğunda, sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet." yazılı bir mesaj yayımladı.

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İSRAİL PROTESTOLARI DAMGA VURDU

Yarışma boyunca, İsrail'in Eurovision’a katılması, hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından tepkiyle karşılandı. Final öncesinde, bir hafta boyunca Basel’de çeşitli İsrail karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Özellikle geçtiğimiz Salı ve Perşembe günleri şehir merkezinde yapılan protestolar, final günü de devam etti.

Yarışmada İsrailli sanatçı Yuval Raphael dördüncü sırada sahne alırken salondaki kimi seyirciler İsrail bayrakları açtılar, İsrailli sanatçı ıslıklandı hatta yuhalandı.

Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) canlı yayında yuhalama sesleri yerine alkış sesleri yayımladı.

İsrailli şarkıcı şarkısını bitirdiğinde iki kişi sahneye atlamak istedi, salondaki görevliller devreye girdiler ve bu iki kişinin sahneye çıkmasını engellediler. Bu iki kişi derhal salondan çıkarıldı ve polise teslim edildi.

İsrailli sanatçı olağanüstü güvenlik önlemleri altında son bin haftadır Basel'de korunuyor.

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Eurovision
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