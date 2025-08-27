MAGAZİN

'Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin, 45 yaşında! İşte son hali

“Evde Tek Başına” filmiyle hafızalara kazınan Macaulay Culkin, 45 yaşına girdi. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Kubra Akalın

90’lı yılların unutulmaz filmlerinden “Evde Tek Başına” (Home Alone) ile hafızalara kazınan Macaulay Culkin, 45 yaşına bastı.

Çocuk yaşta yıldız olan ve Kevin McCallister karakteriyle dünya çapında şöhret kazanan Culkin’in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Evde Tek Başına nın yıldızı Macaulay Culkin, 45 yaşında! İşte son hali 1

Bir dönemin en çok kazanan çocuk oyuncuları arasında yer alan Culkin, gençlik yıllarında magazin dünyasında çalkantılı bir hayat yaşasa da son yıllarda sakin bir yaşam sürüyor. Oyuncu, partneri Brenda Song ile mutlu bir birliktelik yaşıyor ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.

Evde Tek Başına nın yıldızı Macaulay Culkin, 45 yaşında! İşte son hali 2

Geçtiğimiz yıllarda Hollywood’daki hızlı hayatın kendisini yorduğunu dile getiren Culkin, oyunculuğu tamamen bırakmasa da projelerini seçerek yer alıyor. Son olarak televizyon dizisi “American Horror Story”de rol alan yıldız, hayranlarına farklı bir yönünü göstermişti.

Evde Tek Başına nın yıldızı Macaulay Culkin, 45 yaşında! İşte son hali 3

Culkin’in 45. yaşına özel paylaşılan kareler, sosyal medyada nostaljik yorumların yapılmasına neden oldu. Birçok kullanıcı “Zaman ne çabuk geçti, Kevin büyüdü” yorumunda bulundu.

