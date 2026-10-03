Evlenmek için ilan vermişti! Midyeci Ahmet muradına erdi: ''10 gün 10 gece her şey bedava''

Sosyal medyada paylaştığı video ve gönderilerle sık sık adından söz ettiren Midyeci Ahmet, geçtiğimiz aylarda yayınladığı evlilik ilanıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekmişti.

Uzun süre önce boşandığını söyleyen Midyeci Ahmet, evlilik konusunda oldukça ciddi olduğunu vurgulayarak kriterlerini tek tek sıralamıştı.

KRİTERLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Burç uyumuna önem verdiğini söyleyen ünlü midyeci; Akrep, Koç, Yay veya Terazi burçlarından biri olmasının kendisi için avantaj olduğunu dile getirmişti. Bunun yanı sıra midyeyi, kokoreci, hayvanları ve köy hayatını sevmesini istediğini de belirtmişti. Midyeci Ahmet, evlilik sözleşmesi gibi katı kurallara sıcak bakmadığını da söylemişti.

MURADINA ERDİ

Ünlü işletmeci aradığı kısmeti iki ay gibi kısa bir süre içerisinde buldu. Eylül ayında kız istemeye giden Midyeci Ahmet sonunda muradına da erdi. Midyeci Ahmet, eşiyle beraber kendi şubesinde görüntülendi.

Eşinin şubeye gelinlikle gelmesi dikkat çekerken, renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

''10 GÜN 10 GECE HER ŞEY BEDAVA''

Evlilik videosunun ardından birçok kişiden destek mesajı alan Midyeci Ahmet geçtiğimiz aylarda yayınladığı başka bir videoda, ''Bu video sayesinde hayırlı bir imza atılırsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubemizde her şey ücretsiz olacaktır'' demişti.