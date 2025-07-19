MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Evli olduğu söyleniyordu! Can Yaman'ın DJ sevgilisi Sara Bluma'nın yüzü kanlar içinde! Şiddet ve istismar....

Kariyerine yurt dışında devam eden ünlü oyuncu Can Yaman şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir festivalde aşkını ilan eden ünlü isim DJ sevgilisi Sara Bluma ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Evli olduğu iddia edilen Sara Bluma'nın yüzü kanlar içindeki hali herkesi korkuttu.

Evli olduğu söyleniyordu! Can Yaman'ın DJ sevgilisi Sara Bluma'nın yüzü kanlar içinde! Şiddet ve istismar....
Öznur Yaslı İkier

“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir festivale katılan Can Yaman kırmızı halıda yeni sevgilisiyle boy göstermişti. Gönlünü DJ Sara Bluma'ya kaptıran oyuncu sevgilisiyle sık sık paylaşımlar yapıyor.

Evli olduğu söyleniyordu! Can Yaman ın DJ sevgilisi Sara Bluma nın yüzü kanlar içinde! Şiddet ve istismar.... 1

EVLİ OLDUĞU SÖYLENİYORDU

Can Yaman'ın DJ sevgilisinin evli ve bir çocuğu olduğu iddia edilmişti. Sara Bluma'nın sosyal medyadaki son paylaşımı dikkat çekti.

Evli olduğu söyleniyordu! Can Yaman ın DJ sevgilisi Sara Bluma nın yüzü kanlar içinde! Şiddet ve istismar.... 2

Yüzü kanlar içinde olan Sara Bluma kadına şiddete ve istismara isyan ederek şu açıklamaları yaptı;

''Çok uzun süredir susuyorum şimdi gerçekleri kendi tarafımdan konuşma ve durumumu düzeltme sırası bende. Ben hiç yasal olarak evlenmedim. Güzel bebeğimin doğduğu bir ilişkim vardı ama şimdiki partnerimle tanışmadan önce ilişkimiz çoktan bitmişti.

Evli olduğu söyleniyordu! Can Yaman ın DJ sevgilisi Sara Bluma nın yüzü kanlar içinde! Şiddet ve istismar.... 3

Bu dünyada herşeyden çok sevdiğim küçüğüm için babam ile iyi bir ilişki sürdürmeye çalıştım hep kendimi. Maalesef önceki ilişkimde fiziksel ve psikolojik istismar yaşadım ve bu durumda kalarak daha kötülerini göze alıyorum.

Evli olduğu söyleniyordu! Can Yaman ın DJ sevgilisi Sara Bluma nın yüzü kanlar içinde! Şiddet ve istismar.... 4

Artık yeni bir hayata başladım , oğlumu seviyorum ve sadece hayırlısı olsun diliyorum. Oğlumuzu görme çabalarıma şu anda baba engel oluyor ama ben durumla yüzleşmeye karar verdim ve her şeyi avukatlarıma emanet ettim.

Evli olduğu söyleniyordu! Can Yaman ın DJ sevgilisi Sara Bluma nın yüzü kanlar içinde! Şiddet ve istismar.... 5

Aşkın aşkı doğurur olduğunu vurgulamak istiyorum. Kadına şiddete ve her türlü istismara hayır demenin zamanı geldi. Biz güçlüyüz ve birbirimizi desteklemeliyiz, çünkü bu dünya genellikle insanlar tarafından ve insanlar için inşa edilmiştir.

Bu zor zamanımda bana destek olan herkese teşekkür ederim. Yakınlığınız benim için çok şey ifade ediyor.''

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşkını ilan etti! Sevgilisiyle romantik pozuna yorum yağdı! 'Yine 12'den vurmuş' Aşkını ilan etti! Sevgilisiyle romantik pozuna yorum yağdı! 'Yine 12'den vurmuş'
Oğlu Deniz'i görenler inanamadı! Mesleği herkesi şaşırttı Oğlu Deniz'i görenler inanamadı! Mesleği herkesi şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
Can Yaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2025 YKS sonuçları açıklandı! Tercih işlemleri için bu tarihlere dikkat...

2025 YKS sonuçları açıklandı! Tercih işlemleri için bu tarihlere dikkat...

Gürcistan'da silahlı saldırı! Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Gürcistan'da silahlı saldırı! Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

Soylu'nun ofisi çevresinde keşif yaptılar! Kimlikleri belli oldu, tutuklandılar

Soylu'nun ofisi çevresinde keşif yaptılar! Kimlikleri belli oldu, tutuklandılar

Kan donduran cinayette katile yardım eden taksici konuştu

Kan donduran cinayette katile yardım eden taksici konuştu

Maruluna çiğ köfte koymayı unutmuştu! "İşi tatlıya bağladık" diyerek tatlı ikram etti

Maruluna çiğ köfte koymayı unutmuştu! "İşi tatlıya bağladık" diyerek tatlı ikram etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.