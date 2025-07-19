Evli olduğu söyleniyordu! Can Yaman'ın DJ sevgilisi Sara Bluma'nın yüzü kanlar içinde! Şiddet ve istismar....

“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir festivale katılan Can Yaman kırmızı halıda yeni sevgilisiyle boy göstermişti. Gönlünü DJ Sara Bluma'ya kaptıran oyuncu sevgilisiyle sık sık paylaşımlar yapıyor.

EVLİ OLDUĞU SÖYLENİYORDU

Can Yaman'ın DJ sevgilisinin evli ve bir çocuğu olduğu iddia edilmişti. Sara Bluma'nın sosyal medyadaki son paylaşımı dikkat çekti.

Yüzü kanlar içinde olan Sara Bluma kadına şiddete ve istismara isyan ederek şu açıklamaları yaptı;

''Çok uzun süredir susuyorum şimdi gerçekleri kendi tarafımdan konuşma ve durumumu düzeltme sırası bende. Ben hiç yasal olarak evlenmedim. Güzel bebeğimin doğduğu bir ilişkim vardı ama şimdiki partnerimle tanışmadan önce ilişkimiz çoktan bitmişti.

Bu dünyada herşeyden çok sevdiğim küçüğüm için babam ile iyi bir ilişki sürdürmeye çalıştım hep kendimi. Maalesef önceki ilişkimde fiziksel ve psikolojik istismar yaşadım ve bu durumda kalarak daha kötülerini göze alıyorum.

Artık yeni bir hayata başladım , oğlumu seviyorum ve sadece hayırlısı olsun diliyorum. Oğlumuzu görme çabalarıma şu anda baba engel oluyor ama ben durumla yüzleşmeye karar verdim ve her şeyi avukatlarıma emanet ettim.

Aşkın aşkı doğurur olduğunu vurgulamak istiyorum. Kadına şiddete ve her türlü istismara hayır demenin zamanı geldi. Biz güçlüyüz ve birbirimizi desteklemeliyiz, çünkü bu dünya genellikle insanlar tarafından ve insanlar için inşa edilmiştir.

Bu zor zamanımda bana destek olan herkese teşekkür ederim. Yakınlığınız benim için çok şey ifade ediyor.''