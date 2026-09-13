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Evlilik Güzeldir 2. bölümde ortalık karışıyor! Evlilik Güzeldir 2. bölüm fragmanı

TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir, 14 Eylül Pazartesi akşamı ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Zeynep’in Ali Rıza’yla evlilik kararı Murat’ı yıkarken, Yasemin ve Sinan’ın ilişkisi de iki aile arasındaki gerilim ve ortaya çıkan fotoğrafla büyük bir sınavdan geçecek. Murat’ın Saadet’ten öğreneceği gerçek ise tüm dengeleri değiştirecek.

Evlilik Güzeldir 2. bölümde ortalık karışıyor! Evlilik Güzeldir 2. bölüm fragmanı
Nebahat Kübra Akalın

TRT 1’in yeni dizisi ‘Evlilik Güzeldir’, 14 Eylül Pazartesi ikinci bölümüyle ekrana geliyor.
Yönetmen koltuğunda Şafak Bal ve Serap Danış Koçak’ın oturduğu dizinin senaryosunu Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi kaleme alıyor.
Evlilik Güzeldir 2. bölümde ortalık karışıyor! Evlilik Güzeldir 2. bölüm fragmanı 1

Dizinin 2. bölüm fragmanına kimi beğeni yağdırırken kimi ise dizinin karışık olmasını eleştirdi.

EVLİLİK GÜZELDİR 2. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep'i Ali Rıza'nın isteme gecesi, Sinan'ın anne ve babası Ant ve Aycan'ın 'baskın' gibi ziyaretiyle bölünür. Servet’in peşindeki adamların Mesut Bahtiyar'ın evini basmasıyla büyük bir arbede yaşanır.

Evlilik Güzeldir 2. bölümde ortalık karışıyor! Evlilik Güzeldir 2. bölüm fragmanı 2

Yasemin’i korumaya çalışırken başına darbe alan Sinan hastaneye kaldırılırken, iki aile arasında yaşanan gerginlik Yasemin ile Sinan’ın ilişkisini de etkiler. Üstelik Melek’in paylaştığı fotoğraf Yasemin’in kafasındaki soru işaretlerini artırır. Çift, tüm çabalarına rağmen ayrılığın eşiğine gelir.
Evlilik Güzeldir 2. bölümde ortalık karışıyor! Evlilik Güzeldir 2. bölüm fragmanı 3

Yıllar sonra mahalleye dönen Murat, Zeynep’in Ali Rıza’yla evlenme kararıyla sarsılır. Murat, geçmişiyle bağlarını koparmaya hazırlanırken Saadet’ten öğrendiği gerçek dengeleri değiştirir.

Evlilik Güzeldir 2. bölümde ortalık karışıyor! Evlilik Güzeldir 2. bölüm fragmanı 4

Yıllar sonra mahalleye dönen Murat için Zeynep’in Ali Rıza’yla evlenme kararı büyük bir darbe olur. Zeynep’i kaybettiğini düşünen Murat, geçmişiyle bağlarını koparıp hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanır. Ancak Saadet’ten öğrendiği bir gerçek, Murat’ın bütün planlarını değiştirir.
Evlilik Güzeldir 2. bölümde ortalık karışıyor! Evlilik Güzeldir 2. bölüm fragmanı 5

Servet’in Ali Rıza’dan aldığı para yüzünden gururu incinen Zeynep üzülmesin diye Mesut, eşinden kalan en kıymetli hatırayı gözden çıkarır.

Bahtiyar ailesinin diğer üyelerinin hayatında da hareketlilik eksik olmaz. Sevgili rolü yapmak zorunda kalan Aslı ile Can’ın oyunu, ikiliyi giderek birbirine yaklaştırır. Nergis ile Sezai arasındaki tatlı çekişme devam ederken, Bahar’ın okuluna gelen yeni rakibi Diyar genç kızın hayatına bambaşka bir heyecan getirir.

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCULARI

‘Evlilik Güzeldir’in güçlü oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür yer alıyor.
Evlilik Güzeldir 2. bölümde ortalık karışıyor! Evlilik Güzeldir 2. bölüm fragmanı 6

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Anahtar Kelimeler:
Evlilik Güzeldir dizisi
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