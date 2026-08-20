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Fahriye Evcen'in minik çantası olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Şimdilerde ekrana dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen yeni sezon öncesi tatilin keyfini çıkarıyor. Bodrum'da dinlenmeye devam eden ünlü oyuncu son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Evcen'in kombinini tamamladığı minik çantası için ödediği rakam dudak uçuklattı.

Fahriye Evcen'in minik çantası olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan ve uzun zamandır da ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen şimdilerde "Hamal" dizisiyle anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesi bol bol dinlenen ünlü oyuncu Bodrum'daki son pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Pembe-beyaz kareli mini elbisesiyle peş peşe pozlar veren Evcen'in kombinini tamamladığı minik çantası için ödediği rakam ortaya çıktı.

Fahriye Evcen in minik çantası olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı 1

İlk bakışta oldukça sade görünen, üzerinde belirgin bir logo veya gösterişli bir detay bulunmayan kalp şeklindeki çanta sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Evcen'in bu çantasının piyasa değerinin yaklaşık 80 bin TL olduğu iddiaları gündeme geldi.

Fahriye Evcen in minik çantası olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı 2

Çantanın sade görünümüne kıyasla fiyatının bu kadar yüksek olmasına adeta yorum yağdı.

Fahriye Evcen in minik çantası olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı 3

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Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen
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