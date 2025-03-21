Farah Zeynep Abdullah 'Siz kimsiniz?' yorumunu görünce kendini tutamadı! "Gençliğe Hitabe" çıkışıyla gündem oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

İmamoğlu'nun ifadesi alınmaya başlanmışken CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Evet, sokak çağrısı yapıyorum” sözleriyle dikkat çekti. Binlerce kişi bu çağrıya destek vererek sokaklara döküldü.

YASAK GETİRİLDİ

Saraçhane’de toplanan kalabalık Taksim’e yürüdü. Kalabalık grup ile polisler arasında arbede yaşandı. Bu olayların ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de beş günlük gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi.

Bazı ünlü isimler Ekrem İmamoğlu'na desteğini açık açık gösterirken Farah Zeynep Abdullah da sessizliğini bozdu.

O YORUMU GÖRÜNCE SERT ÇIKTI

Ünlü isim; ''Ya siz kimsiniz ki ülkeyi kurtarmaktan falan bahsediyorsunuz. Kibre bak, kıytırık bir üniversitede okuyup kendilerini kurtarıcı falan sanıyorlar. Yürü git otur dersini çalış, böyle şeylere küçük aklını yorma.'' gibi bir yorumu görünce kendini tutamadı.

Farah Zeynep Abdullah; 'Atatürk’ün gençliğe hitabesini okursan görürsün kim olduklarını' diyerek yanıt verip Instagram hesabından da Gençliğe Hitabe'yi yayınladı. Ünlü ismin bu çıkışı kısa sürede gündem oldu.