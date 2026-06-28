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Faruk Turgut'un Sıla Türkoğlu iddiası kızdırdı? Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık kararı alan Sıla Türkoğlu hakkında yapımcı Faruk Turgut'tan bomba bir iddia geldi. Turgut'un sözleri sonrası Türkoğlu cephesinden de yanıt gecikmedi.

Faruk Turgut'un Sıla Türkoğlu iddiası kızdırdı? Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı?

Gold Film'in sahibi Faruk Turgut'un İzzet Çapa'ya verdiği röportajda Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Sıla Türkoğlu'yla ilgili sözleri tartışma yarattı. Turgut, Türkoğlu'nun aldığı ücreti düşük bulduğu için Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığını söyledi.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısının sözleri sonrası Sıla Türkoğlu ajansı üzerinden tepki gösterdi.

Faruk Turgut un Sıla Türkoğlu iddiası kızdırdı? Kızılcık Şerbeti nden neden ayrıldı? 1

"AYRILIK NEDENİ MADDİ ODAKLI DEĞİL"

Açıklamada "Katıldığı bir programda yapımcı Faruk Turgut’un, oyuncumuz Sıla Türkoğlu’na yönelik asılsız iddialarını üzüntü ve şaşkınlıkla takip ettik. Oyuncumuzun Kızılcık Şerbeti projesinden ayrılma süreci, kendisinin iddia ettiğinin aksine hiçbir zaman maddi odaklı olmamış; tamamen profesyonel prensipleri ve çalışma ortamındaki huzur odaklı kendi kararıyla gerçekleşmiştir" denildi. Devamında ise şu ifadelere yer verildi:

Faruk Turgut un Sıla Türkoğlu iddiası kızdırdı? Kızılcık Şerbeti nden neden ayrıldı? 2

"Dönemin şartlarında karşılıklı nezaket ve teşekkürle sonlandırılan bu sürece dair gerçeği, bizzat yapımcının kendi paylaştığı geçmiş beyanıyla yeniden hatırlatmak isteriz. Oyuncumuzun bir sonraki projesinin ekran yolculuğu altı bölüm sürmüş olsa da, içinde bulunmaktan mutluluk duyduğu, kendisine doğru yerde olduğunu hissettiren ve en önemlisi huzurlu çalışma ortamını sunan bir işin parçası olmak kendisi için her şeyden daha kıymetliydi.

Faruk Turgut un Sıla Türkoğlu iddiası kızdırdı? Kızılcık Şerbeti nden neden ayrıldı? 3

Oyuncumuzun kariyerindeki yerini ve kendisine katkılarını her zaman takdir ettiğimiz bu projenin, artık hayatında sadece mesleki bir geçmiş olarak kaldığını belirtmek isteriz. Kendisinin hiçbir bağının kalmadığı bir dönemin asılsız kaosları içinde adının daha fazla geçmesini kesinlikle kabul etmiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu
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