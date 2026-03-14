Fatih Altaylı İlber Ortaylı'ya son ziyaretini anlattı! Son bir isteği de buymuş..

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ortaylı'nın vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu. Gazeteci Fatih Altaylı, Ortaylı'yı hastane odasındaki son ziyaret edişini anlattı. Konuşmakta güçlük çeken Altaylı gözyaşlarını tutamadı.

Fatih Altaylı İlber Ortaylı'ya son ziyaretini anlattı! Son bir isteği de buymuş..
Öznur Yaslı İkier

Duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı İlber Ortaylı ya son ziyaretini anlattı! Son bir isteği de buymuş.. 1

SON ZİYARETİNİ ANLATTI

Gazeteci Fatih Altaylı, Halk TV'de Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programına konuk oldu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı hastane odasında son ziyaret edişini anlattı.

Fatih Altaylı İlber Ortaylı ya son ziyaretini anlattı! Son bir isteği de buymuş.. 2

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Altaylı; "Pazartesi günü gittik. Çok iyi görünüyordu. Bir 45 dakika falan oturduk. Fazla da yormak istemedik kendisini ama çok neşeliydi. Dedikoduya bayılırdı. Biraz dedikodu yaptık. Biraz eski günlerden konuştuk.

Fatih Altaylı İlber Ortaylı ya son ziyaretini anlattı! Son bir isteği de buymuş.. 3

Hatta sanki içime doğmuş gibi sohbetin bir kısmını da kaydettim. Sonra çıktık. 'Yarın yine gelin' dedi. 'Yarın ben ameliyat olacağım. Birkaç gün gelemem, sonra gelirim.' dedim. Ben ameliyat oldum, çıktım. Ben çıktım, onu yoğun bakıma aldılar. İşte beş gün uyuttular.

Vefatından önceki gün başhekimle konuşuyordum. 'Sanki bir olumlu gelişme var, bir gözünü açtı bir ara' dedi. Ertesi gün ne yazık ki her şey çok kötüye gitti. Doktorlar geri döndürmeye çalıştılar ama olmadı.''

Fatih Altaylı İlber Ortaylı ya son ziyaretini anlattı! Son bir isteği de buymuş.. 4

'OLMADIĞI BİR SABAHA UYANMAK...'

"İlber'in olmadığı bir sabaha uyanmak hakikaten çok zordu bugün" diyen Altaylı, cenaze programı hakkında da konuştu. Ortaylı'nın istediği nedeniyle cenaze töreninin pazar günü yapılmadığını belirtti.

SON BİR İSTEDİĞİ DE BUYMUŞ

"Kardeşim, millet pazar günü ailesiyle geçiriyor. Cenaze mi olur pazar günü? falan derdi. O yüzden pazartesiye kaldı."

Fatih Altaylı İlber Ortaylı ya son ziyaretini anlattı! Son bir isteği de buymuş.. 5

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı için 16 Mart Pazartesi günü Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Ortaylı'nın cenazesi anma töreni sonrası Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
