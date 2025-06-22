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Fatih Altaylı gözaltına alındı! Defne Samyeli isyan etti

Gazeteci Fatih Altaylı 21 Haziran akşamı Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı. Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Altaylı'nın gözaltına alınması sonrası Defne Samyeli isyan etti.

Fatih Altaylı gözaltına alındı! Defne Samyeli isyan etti
Kubra Akalın

Gazeteci Fatih Altaylı 21 Haziran 2025 tarihinde evinden gözaltına alındı. Teşvikiye’deki evinde gözaltına alınan Altaylı, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” kanalında 20/06/2025 tarihli yayında, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

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"DEVİR ÖYLE BİR DEVİR..."

Altaylı'nın gözaltına alınması sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli de bu karara isyan etti.

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Defne Samyeli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Altaylı’yı gazetecilik yaptığı için içeri aldılar. Bir de önden alenen tehdit ederek. Devir öyle bir devir çünkü. En kısa sürede salıverilecektir diye inanmak istiyorum ama emin olamıyorum. Yine... Devir öyle bir devir çünkü. Herkesin yaptığı/yapmadığı gazetecilikten, söylediği/söylemediğinden esas ‘vicdanlarda’ sonsuza dek yargılanacağı diye bir gerçek var. Fatih’in arkasındayız."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Altaylı hakkında bir paylaşımda bulunarak
"Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı." demişti.

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Fatih Altaylı Defne Samyeli
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