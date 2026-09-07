Fatih Dokgöz, Serhat Kılıç'ın tabutundan uzun süre ayrılamadı!

"Seksenler" dizisinde canlandırdığı Ergun Plak karakteriyle tanınan Serhat Mustafa Kılıç hayatını kaybetti. Ani vefatıyla herkesi yasa boğan oyuncu için anma töreni İstanbul'da düzenlendi.

Serhat Kılıç için düzenlenen anma töreninde; Ahmet Mümtaz Taylan, Ertan Saban, Şoray Uzun, Melisa Döngel, Hacı Ali Konuk, Faruk Sofuoğlu, Necmi Yapıcı, Ayça Bingöl, Tolga Sarıtaş, Özge Özder-Sinan Güleryüz, Songül Öden, Serkan Çayoğlu, Alina Boz-Umut Evirgen, Faruk Aksoy, Onur Dilber, Emre Karayel, Cansu Tosun, Selim Bayraktar, Yıldıray Şahinler, Tuğrul Tülek, Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin-Meriç Aral, Bestemsu Özdemir, Barış Falay, Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy, Yasemin Baştan, Furkan Palalı ve Dolunay Soysert gibi isimler üzüntülerini dile getirdi.

Anma sonrası Bestemsu Özdemir gözyaşlarına hakim olamazken "Sadece doğru haber yapılsın çok üzülüyoruz" dedi.

Fatih Dokgöz ise dostunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Tabuttan bir süre ayrılamayan Dokgöz'ün zor anları kameralara yansıdı.