Fatih Ürek'in son durumu nasıl? Demet Akalın açıkladı

Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumu, 2026 yılının ilk günlerinde de magazin dünyasının ve sevenlerinin en çok takip ettiği konuların başında yer alıyor. 15 Ekim 2025 tarihinde evinde yaşadığı kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve o günden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren sanatçının son durumu nasıl?

FATİH ÜREK YAŞIYOR MU?

Fatih Ürek, yaklaşık 3,5 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyor. Ekim ayında geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran ve 20 dakikalık müdahaleyle hayata döndürülen şarkıcı hakkında "Fatih Ürek hayatını kaybetti" iddiaları yalanlandı.

Demet Akalın da yılın ilk günlerinde bir dönem küs olduğu yakın dostunu ziyaret etti. Fatih Ürek'in durumunun stabil olduğunu açıklayan Akalın; Müge Dağıstanlı'ya yaptığı açıklamada "İyi ki barışmışız. Yoksa üstümde büyük bir üzüntü kalırdı" dedi.