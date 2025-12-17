Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek'in yakın dostu paylaştı: Mucizelere mi kaldık acaba?

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’daki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. O günden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkındaki tüm detaylar...

FATİH ÜREK'İN SON DURUMU

Olay günü evinde "nefes alamıyorum" diyerek fenalaşan Ürek'in kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durdu. Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesiyle hayata döndürülen sanatçı, acil olarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Aralık 2025 itibarıyla menajeri Mert Siliv, sanatçının durumunun stabil ancak hâlâ kritik olduğunu belirtti. Tedavisinin makinelere bağlı olarak devam eden Fatih Ürek hakkında zaman zaman 'öldü' iddialar çıksa da şarkıcının durumu stabil.

Son olarak Fatih Ürek'in yakın dostu Gülay Kamaz eski bir fotoğrafı paylaşarak "Özledim çok. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var!..

Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" diyerek duygulandırdı.