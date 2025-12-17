MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek'in yakın dostu paylaştı: Mucizelere mi kaldık acaba?

15 Ekim'de evde fenalaşarak kalbi duran Fatih Ürek'ün sağlık durumu merak ediliyor. Zaman zaman asılsız iddialar çıksa da Ürek'in durumu stabil. Yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in dostundan üzen bir paylaşım geldi.

Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek'in yakın dostu paylaştı: Mucizelere mi kaldık acaba?

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’daki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. O günden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkındaki tüm detaylar...

FATİH ÜREK'İN SON DURUMU

Olay günü evinde "nefes alamıyorum" diyerek fenalaşan Ürek'in kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durdu. Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesiyle hayata döndürülen sanatçı, acil olarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek in yakın dostu paylaştı: Mucizelere mi kaldık acaba? 1

Aralık 2025 itibarıyla menajeri Mert Siliv, sanatçının durumunun stabil ancak hâlâ kritik olduğunu belirtti. Tedavisinin makinelere bağlı olarak devam eden Fatih Ürek hakkında zaman zaman 'öldü' iddialar çıksa da şarkıcının durumu stabil.

Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek in yakın dostu paylaştı: Mucizelere mi kaldık acaba? 2

Son olarak Fatih Ürek'in yakın dostu Gülay Kamaz eski bir fotoğrafı paylaşarak "Özledim çok. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var!..
Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" diyerek duygulandırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güllü'nün aylık geliri ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra BES'i bozdurdularGüllü'nün aylık geliri ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra BES'i bozdurdular
Uyuşturucu konuşulurken sorduğu soru dikkat çektiUyuşturucu konuşulurken sorduğu soru dikkat çekti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.