MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fenomen dizi Bahar için final kararı verildi! Hayal Köseoğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Show TV’nin MF Yapım imzalı fenomen dizisi Bahar son dönemde düşen reytingler sonrası yayın günü değişikliğine gitmişti. Yine istediği başarıyı yakalayamayan Bahar için final kararı verildi. Dizideki sahneleri çok eleştirilen Hayal Köseoğlu'da sosyal medyada isyan etti.

Fenomen dizi Bahar için final kararı verildi! Hayal Köseoğlu açtı ağzını yumdu gözünü
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin MF Yapım imzalı “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisinin geçtiğimiz günlerde yayın günü değiştirilmişti. Düşen reytingler sonrası Show Tv kararını verdi.

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı dizi yeni sezonda istediği başarıyı bir türlü yakalayamayınca final kararı alındı.

Fenomen dizi Bahar için final kararı verildi! Hayal Köseoğlu açtı ağzını yumdu gözünü 1

Son olarak 62. bölümle ekrana gelen dizi 64. bölümde final yapacak. Bir dizi takipçisi, Bahar dizisinde Maral karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu için final kararının ardından bir tweet attı.

Fenomen dizi Bahar için final kararı verildi! Hayal Köseoğlu açtı ağzını yumdu gözünü 2

Hayal Köseoğlu, diziye katıldığı ilk günden itibaren eleştirilerin odağında yer aldı. Seren ile Aziz Uras’ın ayrılmasına sebep olan ve sonrasında Aziz Uras’la evlenen Maral karakteri, izleyicilerin tepkisini üzerine çekti.

Fenomen dizi Bahar için final kararı verildi! Hayal Köseoğlu açtı ağzını yumdu gözünü 3

iSYAN ETTİ

Hayal Köseoğlu, kendisi geldiği için dizinin final yaptığını iddia eden kullanıcıya, 'Ya normalde böyle şeylere asla cevap yazmam ama insanın emeğini yok saymak iğrenç bir şey. Ben Hudutsuz Sevda'ya girdim ve tam olarak 49 bölüm oynadım. Neredeyse her hafta totalde birinciydik. Bahar'a girdiğimde zaten Aralık ayına kadar çekileceği belliydi ve Bahar genel olarak maçlara rağmen hep artış yaşadı. Kaç hafta AB'de birinci olduk. Son bölümünde bile değişen günde üç grupta da yeşil ok alan bir diziye reyting yüzünden bitiyor muamalesi yapmanız çok saçma. Bitecekti, zaten bu kadar süreceği belliydi ve bitti. Ne benimle ne hiçbir şeyle alakası yok. Çok severek ve mutlu çalıştığım, hiç doyamadığım bu güzel diziyi şöyle nankör yorumlarla hatırlamak istemiyorum. Teşekkür ederim.' diyerek cevap verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evrim Akın müstehcen sahnelere gelen yorumlara sessiz kalmadıEvrim Akın müstehcen sahnelere gelen yorumlara sessiz kalmadı
Görenleri endişelendirdi! "Göğüsleri sürekli açıktı"Görenleri endişelendirdi! "Göğüsleri sürekli açıktı"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu bahar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.