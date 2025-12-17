Fenomen dizi Bahar için final kararı verildi! Hayal Köseoğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Show TV’nin MF Yapım imzalı “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisinin geçtiğimiz günlerde yayın günü değiştirilmişti. Düşen reytingler sonrası Show Tv kararını verdi.

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı dizi yeni sezonda istediği başarıyı bir türlü yakalayamayınca final kararı alındı.

Son olarak 62. bölümle ekrana gelen dizi 64. bölümde final yapacak. Bir dizi takipçisi, Bahar dizisinde Maral karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu için final kararının ardından bir tweet attı.

Hayal Köseoğlu, diziye katıldığı ilk günden itibaren eleştirilerin odağında yer aldı. Seren ile Aziz Uras’ın ayrılmasına sebep olan ve sonrasında Aziz Uras’la evlenen Maral karakteri, izleyicilerin tepkisini üzerine çekti.

iSYAN ETTİ

Hayal Köseoğlu, kendisi geldiği için dizinin final yaptığını iddia eden kullanıcıya, 'Ya normalde böyle şeylere asla cevap yazmam ama insanın emeğini yok saymak iğrenç bir şey. Ben Hudutsuz Sevda'ya girdim ve tam olarak 49 bölüm oynadım. Neredeyse her hafta totalde birinciydik. Bahar'a girdiğimde zaten Aralık ayına kadar çekileceği belliydi ve Bahar genel olarak maçlara rağmen hep artış yaşadı. Kaç hafta AB'de birinci olduk. Son bölümünde bile değişen günde üç grupta da yeşil ok alan bir diziye reyting yüzünden bitiyor muamalesi yapmanız çok saçma. Bitecekti, zaten bu kadar süreceği belliydi ve bitti. Ne benimle ne hiçbir şeyle alakası yok. Çok severek ve mutlu çalıştığım, hiç doyamadığım bu güzel diziyi şöyle nankör yorumlarla hatırlamak istemiyorum. Teşekkür ederim.' diyerek cevap verdi.