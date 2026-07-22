Fatma Soydaş gözaltına alındı, o görüntüleri gerçek mi? Tek tek paylaştı

Son dönemde hem paylaşımları hem de özel hayatıyla gündeme gelen fenomen Fatma Soydaş gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada içerik üreten Fatma Soydaş hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" gerekçesiyle gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Karar X'te de gündeme geldi ve Fatma Soydaş en çok konuşulan gündem başlıkları altında yer aldı. Fatma Soydaş'ın Zebani Efe ile olan öpüşme görüntüleri de yeniden konuşulmaya başlandı.

Fatma Soydaş gözaltı kararı öncesi yaptığı bir paylaşımda bu görüntülerin yapay zeka ile yapıldığını paylaşarak "Bunlar gerçek değil. Tesettürüme tamamen aykırı görüntüler oluşturup dans ediyormuşum gibi görüntüler paylaşılıyor" dedi.

Fenomen hukuki olarak da adım attığını sosyal medya hesabından duyurdu.