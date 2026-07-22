Tuncel Kurtiz'in mezarlığının son hali Nail Kırmızıgül'ü isyan ettirdi

Usta oyuncu Tuncel Kurtiz için, Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nce, Kazdağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'ndeki mezarı son günlerde gündeme geliyor.

Çamlıbel Köyü Mezarlığı'na defnedilen Tuncel Kurtiz'in mezarlığının son hali dikkat çekti. Oyuncu Nail Kırmızıgül ziyarete gittiği mezarlığın halini görünce sitem etti.

Kırmızıgül "Gördüğüm manzara beni biraz üzdü. Çaput bağlamışlar, taşların üzerine yazılar yazmışlar. Tuncel Kurtiz hayatı boyunca aydınlık, çağdaş, sekülerdi... Eminim öldükten sonra mezarına bunları yapacağınızı bilseydi vasiyetine bunu da eklerdi. Yapmayın derdi." dedi.

TUNCEL KURTİZ'İN VASİYETİ NEDİR?

Hayatı boyunca doğayla iç içe yaşamayı tercih eden, gösterişten uzak duruşuyla tanınan Kurtiz'in en büyük isteği de ölümünden sonra aynı sadeliğin korunmasıydı. Yakın çevresinin yıllar içinde paylaştığı bilgilere göre Kurtiz; baş ucunda yalnızca tek bir taş bulunan, çiçeklerle çevrili, denizi gören mütevazı bir mezarda yatmak istediğini dile getirmişti.