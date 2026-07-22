MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tuncel Kurtiz'in mezarlığının son hali Nail Kırmızıgül'ü isyan ettirdi

Tuncel Kurtiz'in mezarının son halini gören oyuncu Nail Kırmızıgül isyan etti. Tuncel Kurtiz'in mezarını ziyaret eden oyuncu "Seküler türbesine dönüştürmüşler. Tuncel Kurtiz, böyle olacağını bilseydi vasiyetine 'Yapmayın' derdi" dedi.

Tuncel Kurtiz'in mezarlığının son hali Nail Kırmızıgül'ü isyan ettirdi

Usta oyuncu Tuncel Kurtiz için, Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nce, Kazdağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'ndeki mezarı son günlerde gündeme geliyor.

Çamlıbel Köyü Mezarlığı'na defnedilen Tuncel Kurtiz'in mezarlığının son hali dikkat çekti. Oyuncu Nail Kırmızıgül ziyarete gittiği mezarlığın halini görünce sitem etti.

Kırmızıgül "Gördüğüm manzara beni biraz üzdü. Çaput bağlamışlar, taşların üzerine yazılar yazmışlar. Tuncel Kurtiz hayatı boyunca aydınlık, çağdaş, sekülerdi... Eminim öldükten sonra mezarına bunları yapacağınızı bilseydi vasiyetine bunu da eklerdi. Yapmayın derdi." dedi.

Tuncel Kurtiz in mezarlığının son hali Nail Kırmızıgül ü isyan ettirdi 1

TUNCEL KURTİZ'İN VASİYETİ NEDİR?

Hayatı boyunca doğayla iç içe yaşamayı tercih eden, gösterişten uzak duruşuyla tanınan Kurtiz'in en büyük isteği de ölümünden sonra aynı sadeliğin korunmasıydı. Yakın çevresinin yıllar içinde paylaştığı bilgilere göre Kurtiz; baş ucunda yalnızca tek bir taş bulunan, çiçeklerle çevrili, denizi gören mütevazı bir mezarda yatmak istediğini dile getirmişti.

Yeni müşterilere özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatı!

Yeni müşterilere özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Wanda Nara'ya benzetilmişti! Görenler aynı yorumu yaptıWanda Nara'ya benzetilmişti! Görenler aynı yorumu yaptı
Öpüşme görüntüleri yayıldı! O görüntüler gerçek mi?Öpüşme görüntüleri yayıldı! O görüntüler gerçek mi?
Anahtar Kelimeler:
Tuncel Kurtiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haber

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haber

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.