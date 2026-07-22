Asena Demirbağ spordan paylaştı! Beğeni yağdı

Survivor'a katıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Asena Demirbağ, Instagram'da popüler isimlerden.

İmaj değişikliğine giden Asena'nın son hali Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'ya benzetilmişti.

İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken eski yarışmacı spora döndü. Son dönemde spor salonundan peş peşe paylaşımlar yapan Survivor Asena'ya yorum yağdı.

Sosyal medyada spor paylaşımlarını görenler "Survivor'a mı geleceksin?", "Yoksa yine Survivor mı?", "Survivor yükleniyor" yorumlarında bulundu.

SURVIVOR AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Yarışmadan elendikten sonra Survivor Panorama programına kaıtlan Asena, ''Benim için Survivor gerçekten zor geçti. Doğru bildiğim her şeyi savundum, benim de hatalarım var. Ben diğerleri gibi politik olamadığım için öyle gözüktüm. Benim burada problemim bana farklı konuşup toplum içinde dile getirmemeleri problem. Benim de haksız olduğum konular illa ki var. Survivor sonuçta açız, mentalimiz kötü. Benim söylediğim şeyler doğru, yanlış bir şekilde ifade ettim'' ifadelerini kullanmıştı.