MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Asena Demirbağ spordan paylaştı! Beğeni yağdı

Survivor All Star 2025 yarışmasıyla tanınan Asena Demirbağ saç rengini değiştirince Wanda Nara'ya benzetilmişti. Spordan peş peşe paylaşımlar yapan Asena'ya yorum yağdı.

Asena Demirbağ spordan paylaştı! Beğeni yağdı

Survivor'a katıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Asena Demirbağ, Instagram'da popüler isimlerden.

İmaj değişikliğine giden Asena'nın son hali Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'ya benzetilmişti.

Asena Demirbağ spordan paylaştı! Beğeni yağdı 1

İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken eski yarışmacı spora döndü. Son dönemde spor salonundan peş peşe paylaşımlar yapan Survivor Asena'ya yorum yağdı.

Asena Demirbağ spordan paylaştı! Beğeni yağdı 2

Sosyal medyada spor paylaşımlarını görenler "Survivor'a mı geleceksin?", "Yoksa yine Survivor mı?", "Survivor yükleniyor" yorumlarında bulundu.

Asena Demirbağ spordan paylaştı! Beğeni yağdı 3

SURVIVOR AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Yarışmadan elendikten sonra Survivor Panorama programına kaıtlan Asena, ''Benim için Survivor gerçekten zor geçti. Doğru bildiğim her şeyi savundum, benim de hatalarım var. Ben diğerleri gibi politik olamadığım için öyle gözüktüm. Benim burada problemim bana farklı konuşup toplum içinde dile getirmemeleri problem. Benim de haksız olduğum konular illa ki var. Survivor sonuçta açız, mentalimiz kötü. Benim söylediğim şeyler doğru, yanlış bir şekilde ifade ettim'' ifadelerini kullanmıştı.

Yeni müşterilere özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatı!

Yeni müşterilere özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tuncel Kurtiz'in mezarlığının son hali Nail Kırmızıgül'ü isyan ettirdiTuncel Kurtiz'in mezarlığının son hali Nail Kırmızıgül'ü isyan ettirdi
Öpüşme görüntüleri yayıldı! O görüntüler gerçek mi?Öpüşme görüntüleri yayıldı! O görüntüler gerçek mi?

Anahtar Kelimeler:
asena demirbağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haber

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haber

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.