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Godzilla serisinin genç yıldızı Kaylee Hottle hayatını kaybetti

Godzilla vs. Kong filmlerinde Jia karakteriyle tanınan genç oyuncu Kaylee Hottle, ABD'nin Maryland eyaletinde geçirdiği trafik kazasında 18 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi babası doğrularken, genç yıldızın vefatı hayranlarını yasa boğdu.

Godzilla serisinin genç yıldızı Kaylee Hottle hayatını kaybetti

Godzilla vs. Kong ve Godzilla x Kong: The New Empire filmlerinde Jia karakterine hayat veren genç oyuncu Kaylee Hottle, 18 yaşında yaşamını yitirdi.

Kaylee Hottle'ın babasının doğruladığı bilgiye göre genç oyuncu, salı sabahı ABD'nin Maryland eyaletinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan bilgilere göre Kaylee'nin içinde bulunduğu 1995 model Honda Accord, yoldan çıkarak hendeğe savruldu. Kazada aracın hızının etkili olduğu belirtildi.

Godzilla serisinin genç yıldızı Kaylee Hottle hayatını kaybetti 1

Araçta bulunan üç kişiden biri olan Kaylee yaşamını yitirirken, 19 yaşındaki sürücü hayati tehlike oluşturmayan yaralarla kurtuldu. Diğer yolcunun ise olay yerinde tedaviye ihtiyaç duymadığı açıklandı.

Godzilla serisinin genç yıldızı Kaylee Hottle hayatını kaybetti 2

Doğuştan işitme engelli olan Kaylee, 2021 yapımı Godzilla vs. Kong ve 2024 yılında vizyona giren devam filmi Godzilla x Kong: The New Empire'da, King Kong ile işaret dili aracılığıyla iletişim kurabilen Jia karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamıştı. Genç oyuncunun ani ölümü hayranlarını ve sinema dünyasını yasa boğdu.
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Anahtar Kelimeler:
Godzilla vs. Kong filmi
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