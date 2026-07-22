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Güzel fenomen Türkiye'de tatilde! Geceliğine 2100 Euro ödüyor

Fenomen Lottie Tomlinson, Türkiye tatilinde fit fiziğiyle göz kamaştırdı. Geceliği yaklaşık 2100 Euro olan lüks otelde kalan fenomenin pozları dikkat çekti.

Güzel fenomen Türkiye'de tatilde! Geceliğine 2100 Euro ödüyor

27 yaşındaki fenomen Lottie Tomlinson, Türkiye'de çıktığı aile tatilinden paylaştığı Instagram kareleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, geceliği yaklaşık 2100 Euro olan lüks tatilinde bikinili pozlarıyla fit fiziğini sergiledi.

Güzel fenomen Türkiye de tatilde! Geceliğine 2100 Euro ödüyor 1
İki çocuk annesi Lottie, Antalya'da beş yıldızlı otelinde güneşin tadını çıkarırken kahverengi puantiyeli bikinisiyle objektif karşısına geçti. Yaklaşık 145 euro değerindeki With Jéan marka bikiniyle sahilde şezlongda dinlenen fenomen isim, daha sonra dondurma keyfi yaptı.

Güzel fenomen Türkiye de tatilde! Geceliğine 2100 Euro ödüyor 2

Sıcak havaya karşı saçlarını toplu kullanan Lottie, siyah parmak arası terlikleriyle rahat bir görünüm tercih etti.

Güzel fenomen Türkiye de tatilde! Geceliğine 2100 Euro ödüyor 3

Lottie, nişanlısı Lewis Burton, dört yaşındaki oğulları Lucky ve kızları Flossie ile birlikte ailece tatilin keyfini çıkardı. Paylaşımına ise "Ailemle geçirdiğimiz en güzel haftanın unutulmaz anları. Geri dönmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fenomen tatil
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