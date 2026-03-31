MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fenomen Bahar Candan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası!

Bahar ve Nihal Candan’ın “dolandırıcılık” ve “suç örgütüne üye olma” suçlamalarıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Bahar Candan hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Bahar Candan ve ablası Nihal Candan bir süre önce gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Daha sonra serbest bırakılan Candan kardeşlerden Nihal Candan'ın ölümü sonrası davanın seyri de merak ediliyordu.

Dolandırıcılık davasında 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanılar Onur Apaydın ve İlker Oflu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

NİHAL CANDAN'IN DAVASI DÜŞTÜ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen hayatını kaybeden sanık Gülnihal Çiçek hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verdi.

Son sözü sorulan tutuklu sanık İlker Oflu, yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunduğunu, dosya nedeniyle mağdur olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık Onur Apaydın ise bu aşamada söyleyeceği bir şey olmadığını ifade etti.

BAHAR CANDAN'A HAPİS CEZASI

Sanık Alisya Bahar Candan'ı "suç işlemek amacıyla kuruşmuş örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme, sanıklar Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran'ın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, örgüt lideri tutuklu sanık Onur Apaydın hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' ile 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından, 231 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen tutuklu sanık İlker Oflu için, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 ay, 35 ayrı dolandırıcılık suçuna ilişkin ise, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği gerekçesiyle beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.