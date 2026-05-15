MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sosyal medya fenomeni 'Kadir Hoca' tahliye edildi

YouTube kanalında yayımladığı "Sosyal Akademi" başlıklı videoda kullandığı ifadeler üzerine "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme" suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Kadir Hoca (Kadir Özkaraaslan) tahliye dildi.

Mustafa Fidan

Dijital medya platformu YouTube'da Kadir Hoca adıyla bilinen Kadir Özkaraaslan, bir paylaşımında kullandığı ifadeler üzerine gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Sosyal medya fenomeni Kadir Hoca tahliye edildi 1

'KADİR HOCA' TAHLİYE EDİLDİ

Kadir Hoca olarak bilinen içerik üreticisi Kadir Özkaraaslan, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nden tahliye edildi.

Fitness içerikleri, motivasyon videoları ve "yaşam koçu" kimliğiyle tanınan Özkaraaslan'ın, birkaç ay önce YouTube kanalında yayımladığı "Sosyal Akademi" başlıklı videoda kullandığı ifadeler üzerine hakkında inceleme başlatılmış, soruşturma kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme" suçundan tutuklanmıştı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadir İnanır yoğun bakıma alındı! Sağlık durumu...Kadir İnanır yoğun bakıma alındı! Sağlık durumu...
'Ülkeyi terk etti' denmişti! Sessizliğini bozdu'Ülkeyi terk etti' denmişti! Sessizliğini bozdu

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.