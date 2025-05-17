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Fenomen dizi Siyah Kalp'e veda etmişti! Aras Aydın Hollywood'da parlıyor! Nicole Kidman’la kırmızı halıda

Son olarak Show Tv'nin fenomen dizisi Siyah Kalp'te rol alan ve geçtiğimiz günlerde son kez sete çıkan Aras Aydın şimdilerde Hollywood'da parlıyor. Aras Aydın, Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği Nine Perfect Strangers adlı dizide rol aldı. Oyuncu, dizinin Kaliforniya'daki galasına katıldı.

Fenomen dizi Siyah Kalp'e veda etmişti! Aras Aydın Hollywood'da parlıyor! Nicole Kidman’la kırmızı halıda
Öznur Yaslı İkier

Kör Nokta, Şeref Sözü, Kiraz Mevsimi, Kaçış ve Canevim gibi yapımlarla tanınan ve son olarak Show Tv'nin fenomen dizisi Siyah Kalp'te rol alan Aras Aydın, Dokuz Kusursuz Yabancı (Nine Perfect Strangers) adlı dizide rol aldı.

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Dizinin ikinci sezonuna dahil olan oyuncu, aralarında Nicole Kidman, Mark Strong, Christine Baranski, Annie Murphy, Henry Golding, King Princess, Murray Bartlett, Lena Olin, Dolly De Leon, Maisie Richardson-Sellers ve Lucas Englander gibi isimlerin de yer aldığı Los Angeles'taki galaya katıldı.

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Nicole Kidman, Aras Aydın'ı görünce yanına gidip sarıldı. İkili, selamlaşıp kısa süre sohbet etti. Dizinin oyuncuları, Aras Aydın'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

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EŞİ YALNIZ BIRAKMADI

Güzel oyuncu Melis Birkan'da eşini bu özel gününde yalnız bırakmadı. Yakışıklı oyuncunun takipçileri, sosyal medyadaki fotoğrafları görünce; 'Gurur kaynağı', 'Tebrikler', 'Amerika'da bizi gururlandırdın', 'Çok başarılısın', 'Gülüşüne hayran kaldım', 'Çok yakışıklı', 'Dişlerinin güzelliği' şeklinde yorumlar yazdı.

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Aydın, Nicole Kidman ve diğer oyuncu arkadaşlarının yer aldığı gönderiyi Instagram'dan; 'Gerçekten harika insanlarla güzel bir hikaye anlattık. Umarım izleyicilerimiz bunu sever!' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Aydın Siyah Kalp
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